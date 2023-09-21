З журналістами 20 вересня під час брифінгу поспілкувався заступник глави Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він відповів на низку запитань, зокрема про якість українського зерна.
Читайте також Відповідь на ембарго зерна: Україна може заборонити імпорт польських овочів та фруктів
На темі українського зерна спекулюють
Одна з присутніх журналісток поставила питання про якість українського зерна. Мовляв, у Польщі заявляли, що воно забруднене та не зовсім відповідає стандартам.
Денис Марчук наголосив, що Україна взяла на себе низку зобов'язань в умовах євроінтеграції. Зокрема, йдеться про вирощування та зберігання сільгоспкультур.
За його словами, якби Україна дозволяла собі експортувати неякісну продукцію, то це мало б негативні наслідки. З нашою державою просто припинили б укладати контракти.
Він додав, що до 2023 року жодних проблем не виникало. Водночас він пригадав, що вперше про забруднене зерно заговорили у Словаччині. Мовляв, було кілька тонн неякісного зерна. Втім, за його словами, на фоні мільйонів тонн, "можливо, якась похибка і могла бути".
Такі речі, які сьогодні намагаються нав'язати політики в цьому аспекті, вони дійсно можуть зашкодити нашій репутації як експортера. Але той світ, який купує українську продукцію, він знає, що вона відповідає всім стандартам і до 2023 року вона відповідала стандартам і Польщі, і Словаччини, і Угорщини, і Болгарії, і Румунії і всім членам ЄС, які купують українську продукцію,
– констатував він.
Денис Марчук нагадав, що 22 країни Єврозони категорично проти того, щоб була заборона на імпорт української продукції. Мовиться про зернову групу: кормову кукурудзу та продовольчу пшеницю.
Звернімо увагу, що 15 вересня добіг кінця термін обмежень, накладених проти українського зерна. Відтак, 16 вересня наша країна могла б знову його експортувати до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії.
Втім, Польща, Словаччина та Угорщина в односторонньому порядку продовжили обмеження. Україна через це вже подала до СОТ позови.