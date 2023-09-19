Відповідь України на ембарго зерна

Як повідомив торговельний представник України Тарас Качка, переговори між нашою державою та Польщею тривали 5 місяців. Оскільки жодної надії на вирішення суперечки не залишилося, Україна звернулася до Світової організації торгівлі, аби врегулювати питання у цивілізований спосіб.

Читайте також Завжди йдуть у ногу з часом: 5 головних ознак успішного та професійного лідера

З того часу жодної відповіді від Польщі Київ так і не отримав. Окрім того, список товарів, на які сусіди наклали обмеження, виріс – до нього додали борошно та зерновий шрот.

Заборона Польщі на імпорт українського зерна не має строку дії. Словаччина прийняла обмеження до кінця 2023 року. Угорщина заборонила імпорт не лише зерна з України, а й м'яса та понад 20 інших груп товарів.

Як наголосив Тарас Качка, Україна має на меті довести, що Польща просто не має права вживати таких заходів. Тим паче, що Україна погодилася вжити заходів щодо обмежень зі свого боку.

Ми від самого початку не погоджувалися із забороною експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Єврокомісією, як інституцією, що відповідає за міжнародну торгівлю,

– заявив Качка.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова своєю чергою обмежити ввезення певних груп товарів з країн, які в односторонньому порядку та всупереч рішенню ЄС продовжили ембарго українського зерна.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Як буде розвиватися ситуація

Тарас Качка підкреслив, що Україна не збирається вводити обмеження на тривалий час та руйнувати стосунки із сусідами. Їх знімуть одразу після того, як Польща, Угорщина та Словаччина приймуть позицію ЄС.

Зокрема, Київ хоче, аби Польща та інші зробили крок назад та прийняли ліцензування, яке розробили у тісній співпраці з ЄС. Україна у жодному разі не має на меті мірятися силами обмежень, наша мета – знайти спільне рішення у цивілізований спосіб.