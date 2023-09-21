Якщо ситуація не зміниться, то до кінця року Україна може втратити близько 600 мільйонів євро. Про це під час брифінгу заявив Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської агарної ради.
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Транзит – це ключова умова
За словами Марчука, не маючи можливості експортувати зерно до тих 5 країн, які наклали заборону, Україна втрачала близько 170 мільйонів євро.
Якщо ми продовжимо втрачати, то до кінця року ми ще втратимо близько 600 мільйонів євро. В умовах війни це дуже великі кошти, на які ми розраховували,
– сказав він.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради зазначив, що аграрії не входять в структуру протистояння з польськими колегами, але хочуть, щоб це відбувалося у певних "паритетних" речах.
"Якщо ми співпрацюємо, то ця співпраця не має перешкоджати транзиту, який здійснюється з боку наших країн-партнерів, тому, що транзит – це ключова умова, яка не припинялась з моменту заборони імпорту", – додав Марчук.
Він також наголосив, що транзит стратегічно важливий для України.
Україна – Польща: як ситуація з експортом зерна впливає на відносини держав
- Польща всупереч рішенню ЄС в односторонньому порядку ввела обмеження на імпорт зерна з України. Її приклад наслідували Угорщина та Словаччина. Як повідомив торговельний представник України Тарас Качка, переговори між нашою державою та Польщею тривали 5 місяців. Оскільки жодної надії на вирішення суперечки не залишилося, Україна звернулася до Світової організації торгівлі, аби врегулювати питання у цивілізований спосіб.
- На полях Генасамблеї Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим ніби підіграли Путіну. Анджей Дуда у відповідь порівняв Україну з потопельником, який тягне на дно рятувальника.
- Україна прагне конструктиву і пропонує якісні рішення розв'язання питання польських аграріїв. Ті дискусії й начебто конфлікти – є радше емоційними проявами внутрішніх процесів на тлі виборів у Польщі. Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону. За його словами, Україна запропонувала механізм, який допоможе контролювати процес імпорту агропродукції.