Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, Україна запропонувала механізм, який допоможе контролювати процес імпорту агропродукції.
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Конструктив – наша базова пропозиція. Можна зробити картинку, ніби ми маємо конфлікт, але це не так. Наше нерозуміння щодо польських колег у тому, що ми пропонуємо конструктивні рішення розв'язання питань польських аграріїв, але чомусь, можливо, через політичні причини, через вибори, їх не приймають,
– зазначив Тарас Качка.
Торговий представник наголосив на готовності України взяти цей механізм під свій контроль, спільно з польськими колегами контролювати процес. Втім, за словами заступника, польські міністри починають бачити в цих позиціях негатив.
Україна сподівається, що раціональність візьме верх
Водночас Тарас Качка висловив сподівання, що уже через 1 – 2 дні раціональність візьме верх. Ба більше, він вважає, що "це піде на користь польському уряду в контексті виборів".
"Український інтерес очевидний – ми не хочемо, щоб були заборони. Якщо з боку польських фермерів є сумніви, ми представили механізм, який буде це регулювати", – додав заступник міністра економіки.
Попри напруженість ситуації наразі, він висловив сподівання, що польські колеги зрештою приймуть пропозиції української сторони.
Емоційні речі більш ніж очевидно зроблені в контексті польських політичних дебатів внутрішніх відійдуть. Наші пропозиції будуть прийняті і ми нарешті зможемо спільно врегульовувати ті проблеми на аграрних ринках, які є в і в Україні, і в Польщі,
– наголосив він.
"Україна-потопельник": головне про "колючі" заяви Польщі
На полях Генасамблеї Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим ніби підіграли Путіну. Анджей Дуда у відповідь порівняв Україну з потопельником, який тягне на дно рятувальника.
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