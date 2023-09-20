Крім того, журналістки наголосили, що зв'язки між двома країнами погіршуються напередодні виборів у Польщі. Вони мають відбутися вже у жовтні 2023 року.

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Польща може припинити фінансово допомагати біженцям з України

Автори матеріалу зазначили, що польський уряд був одним із найпалкіших прихильників України, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Росії. Зокрема, він пропонував фінансову та військову допомогу та слугував так званими "воротами" для західних постачань зброї.

Однак речник уряду Пьотр Мюллер 18 вересня заявив, що підтримка біженців, яка включає скасування вимог щодо проживання та надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, лікування та сімейні виплати, не буде продовжена у 2024 році.

Ці правила просто втрачають силу наступного року. Я думаю, що регламент не буде розширено значною мірою,

– сказав він.

За словами заступниці міністра сім'ї та соціальної політики Анни Шмідт, Польща витратила близько 2,4 мільярда злотих, тобто 550 мільйонів доларів, на допомогу українським родинам, які втекли до Польщі, щоб уникнути війни.

Журналісти зазначили, що таке рішення, ймовірно, ще більше посилить напруженість між нашими державами після того, як керівна польська партія "Право і справедливість" продовжила заборону на імпорт зерна з України, ігноруючи рішення Європейського Союзу.

Україна й Польща мають непорозуміння щодо постачання зерна