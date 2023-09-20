Кроме того, журналистки подчеркнули, что связи между двумя странами ухудшаются в преддверии выборов в Польше. Они должны пройти уже в октябре 2023 года.

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Польша может прекратить финансово помогать беженцам из Украины

Авторы материала отметили, что польское правительство было одним из самых ярых сторонников Украины, чтобы помочь ему защититься от вторжения России. В частности, он предлагал финансовую и военную помощь и служил так называемыми "воротами" для западных поставок оружия.

Однако представитель правительства Петр Мюллер 18 сентября заявил, что поддержка беженцев, включающая отмену требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, свободный доступ к школам, лечению и семейным выплатам, не будет продолжена в 2024 году.

Эти правила просто теряют силу в следующем году. Я думаю, что регламент не будет расширен в значительной степени,

– сказал он.

По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Польша потратила около 2,4 миллиарда злотых, то есть 550 миллионов долларов, на помощь украинским семьям, бежавшим в Польшу, чтобы избежать войны.

Журналисты отметили, что такое решение, вероятно, еще больше усугубит напряженность между нашими государствами после того, как руководящая польская партия "Право и справедливость" продлила запрет на импорт зерна из Украины, игнорируя решение Европейского Союза.

Украина и Польша имеют недоразумение по поставкам зерна