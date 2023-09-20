Кроме того, журналистки подчеркнули, что связи между двумя странами ухудшаются в преддверии выборов в Польше. Они должны пройти уже в октябре 2023 года.
Смотрите также В Польше раздают тысячи книг на украинском языке: как получить
Польша может прекратить финансово помогать беженцам из Украины
Авторы материала отметили, что польское правительство было одним из самых ярых сторонников Украины, чтобы помочь ему защититься от вторжения России. В частности, он предлагал финансовую и военную помощь и служил так называемыми "воротами" для западных поставок оружия.
Однако представитель правительства Петр Мюллер 18 сентября заявил, что поддержка беженцев, включающая отмену требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, свободный доступ к школам, лечению и семейным выплатам, не будет продолжена в 2024 году.
Эти правила просто теряют силу в следующем году. Я думаю, что регламент не будет расширен в значительной степени,
– сказал он.
По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Польша потратила около 2,4 миллиарда злотых, то есть 550 миллионов долларов, на помощь украинским семьям, бежавшим в Польшу, чтобы избежать войны.
Журналисты отметили, что такое решение, вероятно, еще больше усугубит напряженность между нашими государствами после того, как руководящая польская партия "Право и справедливость" продлила запрет на импорт зерна из Украины, игнорируя решение Европейского Союза.
Украина и Польша имеют недоразумение по поставкам зерна
- После отмены эмбарго на поставку украинского зерна Еврокомиссией 15 сентября Польша, Венгрия и Словакия приняли собственные меры по продление этого ограничения. В ответ Украина подала жалобы во Всемирную торговую организацию, пытаясь обжаловать эти решения
- В конце концов, заместитель министра экономики Тарас Качка подчеркнул, что это решение было принято с целью преодоление тяглого "зернового кризиса" между нашими странами, а также выразил стремление нашего государства решить этот вопрос без судебных тяжб.
- О поставках зерна высказался и президент Польши Анджей Дуда. Он сравнил наше государство с "утопленником", отметив, что "Украина хватается за любую возможность, пытаясь затянуть других на дно".