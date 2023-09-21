Міністр аграрної політики України Микола Сольський провів розмову з Робертом Телусом. Вони домовились про спільну роботу над розв'язанням проблеми експорту українського зерна.
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Наступні переговори будуть за кілька днів
Міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання. Вони домовились знайти рішення, яке задовольнить обидві країни.
Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту,
– мовиться в повідомленні.
Наступні переговори відбудуться в найближчі дні. Там обговорять питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.
Україна – Польща: як ситуація із експортом зерна вплину навідносини двохх держав
- 15 вересня добіг кінця термін обмежень, накладених проти українського зерна. Відтак, 16 вересня наша країна могла б знову його експортувати до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії.
- Втім, Польща, Словаччина та Угорщина в односторонньому порядку продовжили обмеження. Україна через це вже подала до СОТ позови.
- На полях Генасамблеї Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим ніби підіграли Путіну. Анджей Дуда у відповідь порівняв Україну з тим, хто тоне, який тягне на дно рятувальника.
- Якщо ситуація не зміниться, то до кінця року Україна може втратити близько 600 мільйонів євро. Про це під час брифінгу заявив Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської агарної ради.