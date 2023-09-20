Польша с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. В частности, страна передала обещанные истребители МиГ-29. В то же время помощь оружием завершена.

Обратите внимание Украина похожа на утопленника, который может затянуть Польшу на глубину – Дуда о вопросах зерна

Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы вооружаем Польшу,

– подчеркнул Моравецкий.

Продолжит ли Польша поддерживать Украину

Ярослав Качинский – вице-премьер-министр Польши – подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину, несмотря на зерновые дискуссии. Глобально эта ситуация ничего не меняет в отношении Польши к Украине. Поддержка продолжится до победы украинцев в войне с российскими оккупантами.

Качиньский добавил, что Польша была и остается на фронте поддержки Украины. Правительство делает это по базовым причинам. В частности, из-за собственных ценностей.

"С другой стороны, ни в коем случае, если мы можем говорить о таком неявном соглашении между нами и украинцами, оно не содержало такого пункта, где из-за этой обороны мы ликвидируем польское сельское хозяйство", – заявил Качинский.

Заметьте! Ранее Анджей Дуда подчеркнул, что война должна завершиться победой Украины. Когда украинские воины вытеснят россиян со всех оккупированных территорий и восстановят свою территориальную целостность.