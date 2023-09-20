Польща від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Зокрема, країна передала обіцяні винищувачі МіГ-29. Водночас допомога зброєю наразі завершена.

Зверніть увагу Україна схожа на потопельника, що може затягнути Польщу на глибину, – Дуда про питання зерна

Україна захищається від жорстокого нападу Росії, і я розумію цю ситуацію, але ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю Україні, бо ми озброюємо Польщу,

– наголосив Моравецький.

Чи продовжить Польща підтримувати Україну

Ярослав Качинський – віцепрем'єр-міністр Польщі – наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну, попри зернові дискусії. Глобально ця ситуація нічого не змінює у ставленні Польщі до України. Підтримка продовжиться до перемоги українців у війні з російськими окупантами.

Качинський додав, що Польща була та залишається на фронті підтримки України. Держава робить це з фундаментальних причин. Зокрема, через власні цінності.

"З іншого боку, в жодному разі, якщо ми можемо говорити про таку неявну угоду між нами і українцями, вона не містила такого пункту, де через цю оборону ми ліквідуємо польське сільське господарство", – заявив Качинський.

Зауважте! Раніше Анджей Дуда наголосив, що війна має закінчитися перемогою України. Коли українські воїни витіснять росіян з усіх окупованих територій та відновить свою територіальну цілісність.