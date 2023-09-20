Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він закликав союзників нашої держави залишатися стійкими і продовжувати надавати підтримку.

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Чим має завершитися війна з Росією

За словами Дуди, гарантія миру в майбутньому, зокрема й для США. Він наголосив, що компромісного рішення не існує.

Росію можна зупинити лише в тому випадку, якщо вона буде переможена, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій, завдяки допомозі США, завдяки допомозі Заходу, і коли вона відновить контроль за межами своїх міжнародно визнаних кордонів,

– зазначив польський лідер.

Дуда додав, що лише тоді можна буде сказати, що "російський імперіалізм справді переможений".

Дуда висловився про український контрнаступ

Нещодавно Анджей Дуда заявив, що озброєння, яке надає Захід Україні, недостатньо. Києву потрібна додаткова допомога.

Польський президент наголосив, що Україна наразі не спроможна вести блискавичних наступальних дій через брак зброї.

"Ми це знаємо з того факту, що вони зараз не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, їм потрібна додаткова допомога", – підкреслив Дуда.