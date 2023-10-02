Об этом сообщили в Польской оружейной группе. Также там рассказали о другом сотрудничестве.
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Польша передала Украине отремонтированные танки
В польской компании Polska Grupa Zbrojeniowa сообщили о новой партии отремонтированных Leopard для Украины.
Пока другие делают заявления по поводу будущего, мы действуем в консультациях с украинской стороной. Первые танки Leopard, специально отремонтированные в "Бумар-Лабендах" (польская компания, базирующаяся в Гливицах, – 24 Канал), были получены украинской стороной. Работа над следующими машинами продолжается,
– говорится в сообщении.
Смотрите фото отремонтированных Leopard / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa
Также в компании рассказали, что украинские солдаты воюют с польскими "Перунами", "Гротами", "Крабами" и "Росомахами", изготовленными на заводах PGZ.
"Мы постоянно расширяем сотрудничество в сфере поставок амуниции, запчастей и сервисного обслуживания техники. Мы поддерживаем Украину на постоянной основе, определяя приоритеты в рамках созданных рабочих групп", – подчеркнули в Польской оружейной группе.
Силы обороны используют польскую технику / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa
Кроме этого, в компании отметили, что более года в рамках сложившихся отношений с украинской стороной работают через компанию специального назначения PGZ Sevice Orel, которая обслуживает тяжелую технику на месте, близко к линии фронта.
"Это наглядно демонстрирует, что нашим приоритетом является оказание реальной помощи воюющим украинским солдатам", – подчеркнули в Polska Grupa Zbrojeniowa.
Смотрите, как ремонтируют технику у линии фронта / Фото Polska Grupa Zbrojeniowa
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Кратко о заявлениях Польши о передаче оружия
- Польский премьер Матеуш Моравецкий 20 сентября заявил, что Польша перестала поставлять вооружение Украине. По его словам, Варшава будет защищать свои территории и вооружаться.
- Впоследствии президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера неправильно поняли. Мол, Моравецкий подразумевал, что страна не будет передавать Киеву новое оружие, которое сейчас закупает в рамках модернизации польской армии. Но Варшава выполняет условия подписанных контрактов.
- В правительстве заверили, что Польша продолжает реализовывать наибольший контракт о передаче оружия Украине – поставка гаубиц Krab. Также там продолжает действовать "хаб международной помощи".