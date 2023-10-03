Коли українці почули назву спецоперації "Синиця", то її начебто ще можна було пояснити. Але згодом з'явилися "Бариня" та "Крабова пастка". Андрій Юсов, представник ГУР МО, в ефірі телемарафону привідкрив завісу таємниці щодо назв.
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Хто автор назви
Левову частку цих операцій і санкціонує, і продукує їхні назви генерал Буданов, це не секрет,
– сказав Юсов.
За його словами, кожна назва символічна. Наприклад, "Бариня" з'явилася після слів Путіна про те, що українці мають учити російські танці. "Тепер росіянам щось треба вчити", – каже представник ГУР.
Буданов тролить Путіна
Що цікаво, в середині вересня Путін висловився, мовляв, Київ має не забувати гопак, інакше доведеться плясати під чужу дудку, зокрема виконувати "Бариню", а кращому випадкові – "Казачок". Блиснув знанням народних танців не просто так: до того Ентоні Блінкен казав, що для виконання танго потрібні двоє, але Росія не прагне переговорів.
Далі буде ще низка операцій, вони зараз у роботі. Їхня реалізація дозволить уповні осягнути задум, у тому числі цієї назви,
– обіцяє Юсов.
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Вивчаємо фольклор із ГУР
Досі Андрій Юсов не говорив, чому операція дістала назву "Бариня", але анонсував "нові цікаві назви". А от "Синиця" завдячує своєю назвою відомій приказці "Краще синиця в руці, аніж журавель у небі". Водночас подробиці "Крабової пастки" не розповідають.