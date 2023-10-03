Коли українці почули назву спецоперації "Синиця", то її начебто ще можна було пояснити. Але згодом з'явилися "Бариня" та "Крабова пастка". Андрій Юсов, представник ГУР МО, в ефірі телемарафону привідкрив завісу таємниці щодо назв.

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Хто автор назви

Левову частку цих операцій і санкціонує, і продукує їхні назви генерал Буданов, це не секрет,

– сказав Юсов.

За його словами, кожна назва символічна. Наприклад, "Бариня" з'явилася після слів Путіна про те, що українці мають учити російські танці. "Тепер росіянам щось треба вчити", – каже представник ГУР.

Буданов тролить Путіна

Що цікаво, в середині вересня Путін висловився, мовляв, Київ має не забувати гопак, інакше доведеться плясати під чужу дудку, зокрема виконувати "Бариню", а кращому випадкові – "Казачок". Блиснув знанням народних танців не просто так: до того Ентоні Блінкен казав, що для виконання танго потрібні двоє, але Росія не прагне переговорів.

Зверніть увагу! Російський танок "Бариня" виконують досить швидко, а в основі – "конфлікт" між селянином і баринею. Селянин демонструє свою спритність і приспівує "Ех, бариня, бариня-судариня". "Козачок" же – український танець, який згодом поширився на територію Росії. Імовірно, Путін натякає на таке бажане для нього "возз'єднання братніх народів".

Далі буде ще низка операцій, вони зараз у роботі. Їхня реалізація дозволить уповні осягнути задум, у тому числі цієї назви,

– обіцяє Юсов.

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Вивчаємо фольклор із ГУР

Досі Андрій Юсов не говорив, чому операція дістала назву "Бариня", але анонсував "нові цікаві назви". А от "Синиця" завдячує своєю назвою відомій приказці "Краще синиця в руці, аніж журавель у небі". Водночас подробиці "Крабової пастки" не розповідають.