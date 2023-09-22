Про це розповів Кирило Буданов. Начальник ГУР описав кремлівські методики, які агресор використовує під час окупації.

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"Нам треба повернути свою історію"

Генерал-лейтенат зазначив, що головним інструментом для росіян є підміна реальністі.

"Починається вона фактично зі змінами історії. Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів. Розповідають, що їхньої історії не існує, вона неправильна, що все це історично російські землі, що немає там таких народів", ― пояснив Буданов.

Також наголосив, що наша держава повинна повернути свою історію. Адже саме ми – Київська Русь, звідки все пішло.

Це наші пращури і Москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона ― славетна,

– підкреслив керівник Воєнної розвідки України.

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