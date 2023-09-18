Війна була постійною для Росії упродовж всієї її історії. Про це Кирило Буданов заявив в інтерв'ю впливовому ЗМІ.

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Москві не варто сподіватися провести парад у Києві

Начальник ГУР зазначив, що працює над обмеженою позицією стримування та відплати, щоб протистояти очікуваній зимовій кампанії ракетних і безпілотних ударів Росії по інфраструктурі України.

"Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", – підкреслив Буданов.

Генерал-лейтенант не сподівається, що ворог коли-небудь здасться з власної волі. Водночас Буданов зазначив, що війна була постійною для Росії протягом всієї її історії.

Окрім того, наголосив, що не може бути жодної розмови про припинення вогню чи мир, доки українські військові не встановлять власні факти на місцях.

Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві,

– підкреслив Буданов.

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