За цей час наші військові можуть встигнути розірвати сухопутне сполучення між Росією та Кримом. У контексті цього варто згадати, що "бавовни" у росіян в Криму протягом останніх тижнів стає все більше.

Дивіться також У Криму росіяни вперше продали "націоналізоване" майно українців: кому належали активи

Що сказав Буданов про сухопутний коридор Росії з Кримом

Глава Головного управління розвідки Міноборони України заявив, що хвилюватись зараз має Росія, а не Україна. Адже Кремль у відчаї передчасно розгорнув резерви.

Першу оборонну лінію на найважливішій південній осі в Запоріжжі вже місцями пробито, а це означає, що операція з розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена до настання зими,

– заявив Буданов.

За його словами, ймовірно, наша країна й вже залучила обмежену кількість своїх резервних військ, та Росія знаходиться у відчаї, задіявши недостатньо сильні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.

"Всупереч тому, що Росія декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву", – заявив очільник розвідки.

За його словами, 25-та загальновійськова армія Росії наразі передчасно розгортається на східному фронті навколо Лиману та Куп'янська має тільки 80% живої сили та 55% техніки, яку вона повинна була мати.

Окрім того, очільник розвідки зауважив, що повільний темп просування проти окопаного та добре підготовленого ворога – це просто відображення реальності. Окрім того, він не розуміє тих, хто пророкував швидкий крах російських ліній.

"Олівець сильний чи слабкий? Це залежить від того, як на нього дивитися". Контрнаступ триває. В України ще є час. До настання брудного сезону ще понад місяць. І це факт", – підсумував генерал-лейтенант.

ЗСУ почали визволення Криму

На фоні постійних вибухів у росіян в Криму військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що російські окупанти не мають можливості втриматися в Криму.

Жодна армія у світі, яка відрізана від материка, не втримає таку територію. Це – "географічний котел",

– зауважив Світан.

За його словами, росіяни можуть зберегти Крим в окупації тільки у випадку політико-дипломатичного шляху, проте українські військові ніколи на це не підуть.

Роман Світан пояснив, що визволити півострів без великих фронтальних ударів та масштабних наступальних операцій можна, проте для цього Україні потрібна зброя. Перш за все мовиться про ATACMS та й загалом достатню кількість далекобійних ракет.

Експерт пояснив, що спершу потрібно перерізати сухопутний коридор. Вже потім – знищувати російський флот, Кримський міст і транспортні літаки Іл-76, які можуть перевозити озброєння.