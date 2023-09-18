За это время наши военные могут успеть разорвать сухопутное сообщение между Россией и Крымом. В контексте этого следует упомянуть, что "хлопка" у россиян в Крыму в течение последних недель становится все больше.

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Что сказал Буданов о сухопутном коридоре России с Крымом

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что волноваться сейчас должна Россия, а не Украина. Ведь Кремль в отчаянии преждевременно развернул резервы.

Первая оборонная линия на важнейшей южной оси в Запорожье уже местами пробита, а это означает, что операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена до наступления зимы,

– заявил Буданов.

По его словам, вероятно, наша страна уже привлекла ограниченное количество своих резервных войск, но Россия находится в отчаянии, задействовав недостаточно сильные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября.

"Вопреки тому, что Россия декларирует, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", – заявил глава разведки.

По его словам, 25-я общевойсковая армия России пока преждевременно разворачивается на восточном фронте вокруг Лимана и Купянска имеет только 80% живой силы и 55% техники, которую она должна была иметь.

Кроме того, глава разведки отметил, что медленный темп продвижения против окопаного и хорошо подготовленного врага – это просто отражение реальности. Кроме того, он не понимает тех, кто предсказывал скорый крах российских линий.

"Карандаш сильный или слабый? Это зависит от того, как на него смотреть". Контрнаступление продолжается. У Украины еще есть время. До наступления грязного сезона еще больше месяца. И это факт", – подытожил генерал-лейтенант.

ВСУ начали освобождение Крыма

На фоне постоянных взрывов у россиян в Крыму военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что у российских оккупантов нет возможности удержаться в Крыму.

Никакая армия в мире, отрезанная от материка, не удержит такую территорию. Это – "географический котел",

– заметил Свитан.

По его словам, россияне могут сохранить Крым в оккупации только в случае политико-дипломатического пути, однако украинские военные никогда на это не пойдут.

Роман Свитан объяснил, что освободить полуостров без больших фронтальных ударов и масштабных наступательных операций можно, однако Украине нужно оружие. Прежде всего говорится об ATACMS и вообще достаточном количестве дальнобойных ракет.

Эксперт объяснил, что сначала нужно перерезать сухопутный коридор. Уже потом уничтожать российский флот, Крымский мост и транспортные самолеты Ил-76, которые могут перевозить вооружение.