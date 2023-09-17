Россияне взялись за продажу имущества, конфискованного у украинцев после аннексии полуострова. Интересно, что на этот шаг они пошли после утраты уверенности в том, что Крым останется под их контролем.

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Как сообщил глава оккупационной администрации временно оккупированного Крыма Владимир Константинов, уже прошли 8 аукционов по продаже принадлежащего украинцам имущества. Общая стоимость жилой и коммерческой недвижимости составила 6,3 миллиона долларов. Россияне собираются продлить конфискацию имущества украинцев с его последующей продажей.

Мы не позволим этой публике, которая спонсирует убийства русских людей, поддерживающих террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях,

– издал Константинов.

Интересно, что среди тех, у кого конфисковали имущество, есть и Нестор Шуфрич, задержанный по подозрению в государственной измене. Дружба с россиянами, георгиевские ленты и мундиры не оградили активы Шуфрича от конфискации. Также в списке фигурируют имена Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Арсения Яценюка, Сергея Таруты.

В будущем оккупационные власти Крыма хотят продолжить продажу "национализированного" имущества украинцев, среди которых "квартира Зеленских".