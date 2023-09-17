Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что российские оккупанты не имеют возможности удержаться в Крыму.
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Это реально сделать только политико-дипломатическим путем. Однако украинские военные никогда на это не пойдут.
Россияне прекрасно понимают, что движение в сторону Крыма приведет к его деоккупации. Без вариантов. Ни одна армия в мире, отрезанная от материка, не удержит такую территорию. Это – "географический котел",
– заметил Свитан.
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Крым можно освободить без масштабных военных операций
По мнению Свитана, действия Сил обороны Украины по Крыму уже ведут к завоеванию господства в воздухе и зачистке Черного моря от российских кораблей. Это открывает путь к деоккупации полуострова.
В общем, возможность освободить Крым без масштабных наступательных операций есть. Но для этого нужно еще определенное вооружение.
Можно деоккупировать Крым без больших передних ударов. Но для этого нужны ATACMS и вообще достаточное количество дальнобойных ракет. Сначала нужно перерезать сухопутный коридор, а затем уничтожать российский флот, Крымский мост и транспортные самолеты Ил-76, которые могут перевозить вооружение,
– отметил Свитан.
Ситуация в Крыму: коротко
- В течение 2023 года во временно оккупированном Крыму участились разные взрывы. К примеру, 17 сентября там сообщали о беспилотниках над полуостровом.
- 15 сентября стало известно, что украинский морской дрон поразил российский корабль "Самум" возле Севастопольской бухты. Он получил определенные повреждения.
- Кроме того, в сентябре украинские военные уничтожили российский крупный десантный корабль "Минск" и подводная ракетная лодка "Ростов". Они были на одном из ремонтных предприятий в Севастополе.