Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что российские оккупанты не имеют возможности удержаться в Крыму.

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Это реально сделать только политико-дипломатическим путем. Однако украинские военные никогда на это не пойдут.

Россияне прекрасно понимают, что движение в сторону Крыма приведет к его деоккупации. Без вариантов. Ни одна армия в мире, отрезанная от материка, не удержит такую территорию. Это – "географический котел",

– заметил Свитан.

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Крым можно освободить без масштабных военных операций

По мнению Свитана, действия Сил обороны Украины по Крыму уже ведут к завоеванию господства в воздухе и зачистке Черного моря от российских кораблей. Это открывает путь к деоккупации полуострова.

В общем, возможность освободить Крым без масштабных наступательных операций есть. Но для этого нужно еще определенное вооружение.

Можно деоккупировать Крым без больших передних ударов. Но для этого нужны ATACMS и вообще достаточное количество дальнобойных ракет. Сначала нужно перерезать сухопутный коридор, а затем уничтожать российский флот, Крымский мост и транспортные самолеты Ил-76, которые могут перевозить вооружение,

– отметил Свитан.

Ситуация в Крыму: коротко