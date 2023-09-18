Буданов заявив, що у Росії зафіксовано "нуль" жертв серед цивільного населення. Про це глава розвідки повідомив у новому інтерв’ю.

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Буданов оцінив імовірність ескалації після "бавовни" в Росії

Так, очільник ГУР відкидає припущення про те, що нова ударна потужність загрожує ескалацією або видає Україну як агресора. За його словами, наша держава не порушує правила війни.

Буданов зазначив, що у Росії зафіксовано "нуль" жертв серед цивільного населення. Це свідчить про свідоме рішення України.

Ніхто не вірить, що Великобританія чи США були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини,

– наголосив глава розвідки.

Буданов назвав єдину перевагу Росії над Україною

Очільник ГУР заявив, що чисельність особового складу – є єдиною очевидною перевагою, яку Росія все ще має над Україною.

"Кадрові ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", – сказав Буданов.

Що стосується інших складових воєнних дій, то російські ресурси вичерпуються, і розплата йде. Буданов наголосив, що російська економіка протримається лише до 2025 року, а потік зброї припиниться у 2026 році.