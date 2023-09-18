Буданов заявил, что в России зафиксировано "ноль" жертв среди гражданского населения. Об этом глава разведки сообщил в новом интервью.

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Буданов оценил вероятность эскалации после "хлопка" в России

Так, глава ГУР исключает предположение о том, что новая ударная мощность грозит эскалацией или выдает Украину как агрессора. По его словам, наше государство не нарушает правила войны.

Буданов отметил, что в России зафиксировано "ноль" жертв среди гражданского населения. Это свидетельствует о сознательном решении Украины.

Никто не верит, что Великобритания или США были агрессорами во Второй мировой войне, хотя они также бомбили территорию Германии,

– подчеркнул глава разведки.

Буданов назвал единственное преимущество России над Украиной

Руководитель ГУР заявил, что численность личного состава – единственное очевидное преимущество, которое Россия все еще имеет над Украиной.

"Кадровые ресурсы в России, условно говоря, неограничены. Качество низкое, но количество достаточное", – сказал Буданов.

Что касается других составляющих военных действий, то российские ресурсы иссякают, и расплата идет. Буданов подчеркнул, что российская экономика продержится только до 2025 года, а поток оружия прекратится в 2026 году.