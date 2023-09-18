Война была постоянной для России на протяжении всей истории. Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью влиятельному СМИ.
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Москве не стоит надеяться провести парад в Киеве
Начальник ГУР отметил, что работает над ограниченной позицией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании ракетных и беспилотных ударов России по инфраструктуре Украины.
"Пусть начинают. Они тоже получат ответ", – подчеркнул Буданов.
Генерал-лейтенант не надеется, что враг когда-нибудь сдастся по собственной воле. В то же время Буданов отметил, что война была постоянной для России на протяжении всей ее истории.
Кроме того, подчеркнул, что не может быть ни одного разговора о прекращении огня или мире, пока украинские военные не установят собственные факты на местах.
Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве,
– подчеркнул Буданов.
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- Глава ГУР также прокомментировал контрнаступление Сил обороны. Заметил, что у наших воинов еще есть время до так называемого грязного сезона.
- Буданов подчеркнул, что волноваться сейчас должна Россия, а не Украина. Ведь Кремль в отчаянии преждевременно развернул резервы.
- "Первая оборонная линия на важнейшей южной оси в Запорожье уже местами пробита, а это означает, что операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена до наступления зимы", – подчеркнул генерал-лейтенант.