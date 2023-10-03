Когда украинцы услышали название спецоперации "Синица", ее вроде бы еще можно было объяснить. Но впоследствии появились "Барыня" и "Крабовая ловушка". Андрей Юсов, представитель ГУР МО, в эфире телемарафон приоткрыл завесу тайны названий.

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Кто автор названия

Львиную долю этих операций и санкционирует, и продуцирует их названия генерал Буданов, это не секрет,

– сказал Юсов.

По его словам, каждое название символично. К примеру, "Барыня" появилась после слов Путина о том, что украинцы должны учить российские танцы. "Теперь россиянам что-то нужно учить", – говорит представитель ГУР.

Буданов троллит Путина

Что интересно, в середине сентября Путин высказался, мол, Киев должен не забывать гопак, иначе придется танцевать под чужую дудку, в частности исполнять "Барыню", а в лучшем случае – "Казачок". Блеснул знанием народных танцев не просто так: до этого Энтони Блинкен говорил, что для исполнения танго нужны двое, но Россия не стремится к переговорам.

Обратите внимание! Российский танец "Барыня" выполняют довольно быстро, а в основе – "конфликт" между крестьянином и барыней. Крестьянин демонстрирует свою ловкость и припевает "Эх, барыня, барыня-сударыня". "Казачок" же – украинский танец, впоследствии распространившийся на территорию России. Вероятно, Путин намекает на столь желанное для него "воссоединение братских народов".

Дальше будет еще ряд операций, они сейчас в работе. Их реализация позволит полностью постичь замысел, в том числе этого названия,

– обещает Юсов.

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Изучаем фольклор с ГУР

До сих пор Андрей Юсов не говорил, почему операция получила название "Барыня", но анонсировал "новые интересные названия". А вот "Синица" обязана своим названием известной поговорке "Лучше синица в руке, чем журавль в небе". В то же время подробности "Крабовой ловушки" не рассказывают.