Алексей Данилов в интервью Натальи Мосейчук рассказал, что Кирилл Буданов таков, что "хочется улыбаться, когда о нем вспоминаешь". Он отметил, что руководитель ГУР его приятно поразил.
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Буданов хочет учиться
По словам секретаря СНБО, с первого дня полномасштабной войны он много общался с Кириллом Будановым. Также он рассказал, что глава Главного управления разведки хочет получать образование и говорится не о обучение в Острожской академии.
Кроме Острожской академии есть уже реализация... Я иногда читаю лекции и когда я на одной из своих лекций увидел Кирилла, то был приятно поражен,
– сказал Данилов.
Кирилла Буданова зачислили в аспирантуру со 2 октября 2023 года на специальность "Политология. К слову, в рейтинговом списке глава ГУР был первым по количеству набранных баллов из других претендентов. Формой обучения была указана вечерняя.
В годы студенчества Буданов был самодостаточным
- Заместитель министра внутренних дел Александр Фасевич, обучавшийся вместе с руководителем ГУР, рассказал, каким Кирилл Буданов был студентом. Заместитель министра внутренних дел Александр Фасевич, обучавшийся вместе с руководителем ГУР, рассказал, каким Кирилл Буданов был студентом.
- Фацевич и Буданов учились в одной роте института, только в разных взводах. Общались они часто, особенно когда проходили так называемый курс молодого бойца – начальный этап подготовки, включающий немало физических упражнений.
- За год до окончания вуза Буданов решил перейти в разведку. Хотя обычно с аэромобильного факультета никто никуда не переводится: в десанте всегда не хватало кадров, а процесс перевода крайне хлопотный. Однако, по словам Фацевича, Буданова это не остановило: получив диплом, он сразу оказался в ГУР – стал оперативником в спецподразделении разведки. Тогда людей, работающих "в поле", в ведомстве не хватало.