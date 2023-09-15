Буданова зачислили в аспирантуру со 2 октября 2023 года на специальность "Политология". Об этом говорится в приказе о приеме.

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Буданов поступил в аспирантуру Острожской академии

На аспирантуру на эту специальность кроме Буданова зачислили еще двух абитуриентов.

К слову, в рейтинговом списке глава ГУР был первым по количеству набранных баллов среди других претендентов. Формой обучения была указана вечерняя.

Что интересно, военное образование Кирилл Буданов получил в Одесском институте сухопутных войск в 2007 году. 24 августа 2021 года он получил воинское звание бригадного генерала, а в апреле 2022 – звание генерал-майора. Ему 37 лет.

Что говорил ранее ректор вуза

Ректор Острожской академии, Герой Украины Игорь Пасечник рассказывал: учитывая, что академию окончил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, девять боевых генералов и командующий 30-й армией, она стала популярной.

Также он отметил, что в его ЗВО достаточно мощный молодой преподавательский научный состав, поэтому не удивительно, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине.