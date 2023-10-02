Олексій Данілов у інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів, що Кирило Буданов такий, що "хочеться посміхатися, коли про нього згадуєш". Він зазначив, що керівник ГУР його приємно вразив.

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Буданов хоче навчатися

За словами секретаря РНБО, з першого дня повномасштабної війни він багато спілкувався із Кирилом Будановим. Також він розповів, що очільник Головного управління розвідки хоче здобувати освіту і мовиться не про навчання у Острозькій академії.

Крім Острозької академії, є вже реалізація... Я інколи читаю лекції і, коли я на одній із своїх лекцій побачив Кирила, то був приємно вражений,

– сказав Данілов.

Кирила Буданова зарахували в аспірантуру з 2 жовтня 2023 року на спеціальність "Політологія. До слова, у рейтинговому списку очільник ГУР був першим за кількістю набраних балів з-поміж інших претендентів. Формою навчання була вказана вечірня.

У роки студентства Буданов був самодостатнім