Росіяни не можуть ефективно стримувати наступ ЗСУ одночасно і на Півдні, і в районі Бахмута. Вони дуже сильно бояться втратити місто, тому розриваються на два фронти.
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В обороні навіть десантники
Кирило Буданов розповів, що операції на Бахмутському напрямку, зокрема, були спрямовані на стримування російських сил на Півдні. Активність українців не дозволяла окупантам перекидати війська на Бердянський і Мелітопольський напрямки.
Це принесло бажаний результат. Загарбники перекинули на північ від Бахмута 25-ту армію, яку щойно створили та навіть не укомплектували. Як додав Буданов, це не надто багато – приблизно 15 тисяч військових.
Загроза для росіян втратити Бахмут змушує їх постійно передислокувати додаткові й додаткові сили в район Бахмута, що, звісно, виснажує їхні ресурси з інших напрямків, як-от Південь,
– зазначив голова ГУР.
Росіяни вже кинули все, що мали у бій. Наприклад, наразі на Півдні стоїть в обороні кістяк російських ВДВ стоїть в обороні. До них там розміщувалися підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади, яку ЗСУ повністю розгромили.
Просування Збройних Сил триває
- Українські військові здійснили прорив лінії оборони в напрямку Вербового, що дає можливість відкинути окупантів назад. Наразі атаки росіян хаотичні, а в бій ідуть навіть підрозділи спецпризначенців й десантників.
- В районі Бахмута основне завдання не звільнення міста, а зв'язування російських військ. Якщо зупинити наступ там та перекинути сили на Південь, то це не пришвидшить просування Сил Оборони.
- ISW повідомляє, що в паніці Путін навіть наказав Шойгу зупинити український контрнаступ до початку жовтня. Російське військове командування, ймовірно, віддає накази про безперервні контратаки, щоб довести до кульмінації дії ЗСУ