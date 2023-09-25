Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що росіян все ближче "притискають" між залізничною колією і річкою Бахмутка. Наші захисники намагатимуться відкинути їх за річку.

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Окупантів витісняють на Бахмутському напрямку

Наша артилерія сьогодні фактично тримає під вогневим контролем головну трасу забезпечення Бахмут – Горлівка, тому росіяни так відчайдушно б'ються, щоб повернути втрачені позиції. Противник намагається відкинути наші війська якомога далі, щоб українська артилерія до них не діставала

Вони там не заспокояться поки ми їх не розгромимо і не виб'ємо з позицій, які вони сьогодні займають. Адже від цього рубежу залежить логістика всього "Бахмутського виступу" – від Соледару до Курдюмівки. Тому треба очікувати, що бої будуть жорстокими й ворог так просто не здасться. Він намагатиметься контратакувати наші позиції,

– сказав Олег Жданов.

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Чому для росіян важливий Бахмут

Російська пропаганда намагалася подати захоплення Бахмута як дуже велику перемогу, якої на фронті їм не вистачало. Згодом після успішних дій наших Сил оборони та просування вперед, пропагандисти затихли й тепер про Бахмут розповідають, хіба що, їхні військкори. Кремлівські пропагандисти дуже бояться, що місто буде втрачене

Це "спадщина Пригожина". Він зробив з Бахмута не так воєнну, як політичну перемогу, бо до західних околиць вони так і не дійшли. Але Пригожину вдалося створити такий міф і тепер російське командування змушене за будь-яку ціну утримувати місто,

– зазначив Жданов.

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