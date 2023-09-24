Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби 26 артилерійської бригади Олег Калашніков. Крім цього, ворог також намагався повернути втрачені позиції під Авдіївкою, передає 24 Канал.

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Росіяни намагалися вести наступ на Сході

Калашніков зазначив, що ситуація біля Кліщіївки та Андріївки складна, адже там тривають безперервні бої. Крім цього, ворог постійно намагається контратакувати позиції наших захисників, бо ці населені пункти є "дуже болючими точками для ворога".

Ворог застосовує важку техніку, озброєння – це артилерія, і пробує трошки атакувати на північному фланзі,

– сказав він.

Речник також зазначив, що біля цих населених пунктів ворог залучив 2 повітряно-десантних військових формування. Мовиться про 217 і 331 полк країни-агресорки.

ЗСУ відбили ворога біля Авдіївки

У Генштабі ЗСУ розповіли, що цієї доби ворог намагався атакувати позиції наших військ на Сході нашої держави. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області.

"Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав",

– мовиться у дописі.

Крім того, ворог також намагався відновити свої втрачені позиції на Авдіївському напрямку. Але російську армію зупинили воїни Збройних Сил.

Зрештою на Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області. А на Мелітопольському напрямку українські військові відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

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