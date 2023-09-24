Генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що просування поблизу Вербового відкриє Силам оборони оперативний простір для ведення наступальних операцій.

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Працюватимемо з флангів

Також це дозволить перекрити логістику ворога, а крім того, фактично обмежить угруповання, яке розташоване на Запорізькій та Херсонських областях, зокрема з постачання боєприпасів, техніки, живої сили.

А далі Сили оборони рухатимуться аж у напрямок Мелітополя, і можуть вийти до моря. Цей оперативний задум дозволить ЗСУ працювати з флангів. Ми проб'ємо всі три лінії оборони противника, зокрема й "зуби дракона",

– зазначив генерал армії.

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Далі потужних укріплень ворога не буде. Він намагається їх побудувати, проте, за словами Маломужа, це не можливо зробити швидко.

Крім того, контратаки, які намагаються провести росіяни силами повітряно-десантних військ та навіть зеків, не підготовлені, а тому зазнають краху.

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Стратегічний регіон

Водночас українські сили мають конкретний план, вони залучили конкретні засоби для його реалізації, які ворог там не очікує там зустріти.

Це дозволить ЗСУ відрізати сходу весь фланг та перерізати логістику поблизу Токмака. Завдяки їй відбуваються постачання 75% бойової складової, всіх резервів росіян зі Сходу і з моря на фронт.

Це допоможе обмежити окупантів у постачанні ресурсів та замкне величезний сектор для майбутнього оточення та відповідно ліквідації ворога. А далі призведе до звільнення окупованих територій Запорізької та Херсонської області. І відкриє рух до Криму,

– підкреслив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Південь сьогодні є стратегічним регіоном, і він має перспективне значення навіть на осінь та зиму цього року для ефективних дій ЗСУ.

"Ворог намагається нейтралізувати наші наступальні операції, залучає резерви, однак наразі ефекту від його дії немає", – відзанчив Микола Маломуж.

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