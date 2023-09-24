Генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что продвижение вблизи Вербового откроет Силам обороны оперативное пространство для проведения наступательных операций.

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Будем работать с флангов

Также это позволит перекрыть логистику врага, а кроме того, фактически ограничит группировки, расположенные в Запорожской и Херсонской областях, в частности, по поставкам боеприпасов, техники, живой силы.

А дальше Силы обороны будут двигаться в направлении Мелитополя, и могут выйти к морю. Этот оперативный замысел позволит ВСУ работать с флангов. Мы пробьем все три линии обороны противника, в том числе "зубы дракона",

– отметил генерал армии.

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Дальше мощных укреплений врага не будет. Он пытается их построить, однако, по словам Маломужа, это невозможно сделать быстро.

Кроме того, контратаки, которые пытаются провести россияне силами воздушно-десантных войск и даже зеков, не подготовлены, а потому потерпят крах.

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Стратегический регион

В то же время у украинских сил есть конкретный план, они привлекли конкретные средства для его реализации, которые враг там не ожидает встретить.

Это позволит ВСУ отрезать сразу весь фланг и перерезать логистику вблизи Токмака. Благодаря ей происходят поставки 75% боевой составляющей, всех резервов россиян с Востока и с моря на фронт.

Это поможет ограничить оккупантов в поставке ресурсов и замкнет огромный сектор для будущего окружения и соответственно ликвидации врага. А дальше приведет к освобождению оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области. И откроет движение в Крым,

– подчеркнул экс-председатель Службы внешней разведки.

Юг сегодня является стратегическим регионом, и он имеет перспективное значение даже на осень и зиму этого года для эффективных действий ВСУ.

"Враг пытается нейтрализовать наши наступательные операции, привлекает резервы, однако эффекта от его действия пока нет, – отметил Николай Маломуж.

Какая ситуация на Юге: важное