Генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что продвижение вблизи Вербового откроет Силам обороны оперативное пространство для проведения наступательных операций.
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Будем работать с флангов
Также это позволит перекрыть логистику врага, а кроме того, фактически ограничит группировки, расположенные в Запорожской и Херсонской областях, в частности, по поставкам боеприпасов, техники, живой силы.
А дальше Силы обороны будут двигаться в направлении Мелитополя, и могут выйти к морю. Этот оперативный замысел позволит ВСУ работать с флангов. Мы пробьем все три линии обороны противника, в том числе "зубы дракона",
– отметил генерал армии.
Дальше мощных укреплений врага не будет. Он пытается их построить, однако, по словам Маломужа, это невозможно сделать быстро.
Кроме того, контратаки, которые пытаются провести россияне силами воздушно-десантных войск и даже зеков, не подготовлены, а потому потерпят крах.
Николай Маломуж оценил перспективность наступления ВСУ на Юге: смотрите видео
Стратегический регион
В то же время у украинских сил есть конкретный план, они привлекли конкретные средства для его реализации, которые враг там не ожидает встретить.
Это позволит ВСУ отрезать сразу весь фланг и перерезать логистику вблизи Токмака. Благодаря ей происходят поставки 75% боевой составляющей, всех резервов россиян с Востока и с моря на фронт.
Это поможет ограничить оккупантов в поставке ресурсов и замкнет огромный сектор для будущего окружения и соответственно ликвидации врага. А дальше приведет к освобождению оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области. И откроет движение в Крым,
– подчеркнул экс-председатель Службы внешней разведки.
Юг сегодня является стратегическим регионом, и он имеет перспективное значение даже на осень и зиму этого года для эффективных действий ВСУ.
"Враг пытается нейтрализовать наши наступательные операции, привлекает резервы, однако эффекта от его действия пока нет, – отметил Николай Маломуж.
Какая ситуация на Юге: важное
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский сообщил, что на левом фланге – вблизи населенного пункта Вербовое, ВСУ прорвали оборону врага.
- Более того, Силы обороны продолжают продвигаться дальше. Хотя и движение наших защитников не такое быстрое, как ожидалось. Однако, по словам Тарнавского, "главное – не потерять инициативу", которую имеет ВСУ.
- Также пресс-секретарь Сил Обороны Таврического направления Александр Шпутун отметил, что наступательная операция украинских сил на Юге продолжается. Постепенно ВСУ вытесняют врага, в частности, на Мелитопольском направлении. После успеха наших подразделений в районе Вербового, оккупанты вынуждены отступать. В то же время, украинские защитники закрепляются на достигнутых позициях.
- Кроме того, Силы обороны продолжают расширять плацдарм в районе населенных пунктов Новопрокоповка, Вербовое, Очеретоватое. Завершится этот процесс выходом ВСУ на Токмак. И это будет свидетельствовать о том, что вторая линия обороны оккупантов будет прорвана.