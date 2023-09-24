Детали продвижения ВСУ в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Сил Обороны Таврического направления Александр Шпутун. Ранее командующий Александр Тарнавский сообщал, что украинская армия прорвала оборону россиян возле Вербового.

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На Юге ВСУ постепенно двигаются

Александр Шпутун рассказал, что наступательная операция украинской армии продолжается. На Юге подразделения постепенно вытесняют противника – в частности это касается Мелитопольского направления.

Спикер сообщает, что Вооруженные силы преуспевают в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Россияне вынуждены отходить дальше. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

В ежедневном отчете Генштаб также особо отметил успех Сил Обороны на Мелитопольском направлении в районе Вербового. Там также отметили, что украинцы заставляют оккупантов отступать и закрепляются на новых позициях.

Где находится Вербовое: смотрите на карте

Первая цель – Токмак