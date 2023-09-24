Укрепление к западу от Вербового, которые прорвали украинские военные не являются конечной полосой глубокой обороны России в Запорожской области. Это скорее комплекс наиболее подготовленных полевых укреплений, расположенных в виде почти непрерывного противотанкового рва, зубов дракона и боевых позиций примерно в 1,7 – 3,5 км.

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У врага еще есть боевые позиции на этом участке

О прорыве возле Вербового заявляли и раньше, однако стоит отметить, что ВСУ преодолели не все позиции врага.

Скорость продвижения украинских войск в районе прорыва остается неясной,

– говорится в сообщении ISW.

Также аналитики отметили, что российские войска, по всей вероятности, все еще контролируют сегменты длинной траншеи российских боевых позиций между Роботиным и Вербовым, особенно вблизи тактической высоты на Юге. Российские силы, возможно, установили подготовленные боевые позиции почти в каждом лесу, через который украинская пехота медленно и систематически пробивается.

Российская армия имеет больше полевых укреплений за Вербовым, однако неясно, насколько они укомплектованы.

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