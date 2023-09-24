Информацию об этом распространил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что ожидаем подробности от Генштаба.

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Токмак передал эстафету Бердянску

В Токмаке у окупантов уже второй день "дискотека". Жители сообщают о нескольких громких взрывах. Ждем подробностей от Генштаба,

– написал он в 18:03.

Иван Федоров в 19:23 заметил, что эстафету от Токмака принял Бердянск. Он рассказал, что там местные жители также сообщили о громком взрыве. Его слышали по всем районам города.

Обратим внимание, что наши военные продолжают продвигаться на Запорожье. 23 сентября стало известно, что наши защитники прорвали оборону оккупантов под Вербовым.

ВСУ продолжают движение вперед

Информацию об изменениях на южном фронте западным СМИ рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский. В издании пишут, что прорвали оборону наши военные возле Вербового, что в Пологовском районе Запорожской области в пятницу. Вероятно, говорится о 22 сентября.

На левом фланге (под Вербовым – 24 Канал) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше,

– заявил командующий.

Тарнавский отметил, что продвижение наших военных не так стремительно, как ожидалось. И не такое, как в фильмах о Второй мировой войне. По словам командующего "Таврии", "главное – не потерять эту инициативу", которая есть у украинского войска. Также Тарнавский спрогнозировал, что впереди нас ожидает еще больший прорыв.

В заключение вспомним слова Владимира Зеленского, которые он сказал во время пресс-конференции в Вашингтоне. Президент отметил, что наши военные освободят Бахмут и еще два других ключевых города. Но не уточнил, о каких именно говорится. Глава государства заверил, что у Украины очень комплексный план.