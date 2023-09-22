Так называемые FPV-дроны сегодня не только сжигают вражескую технику, но и "выкуривают" оккупантов с позиций. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов, добавив, что такое оружие имеет еще много других преимуществ.

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Оккупанты бегут из окопов

Подразделение, работающее с БПЛА, также тесно сотрудничает со штурмовыми подразделениями. Поэтому об эффективности работы ударных дронов военные могут рассказать многое.

Ребята говорят, что FPV дрон – это сейчас самое эффективное оружие для того, чтобы выбить врага из окопа. Дрон максимально точен, им можно залететь во вход блиндажа. Даже если оккупант не убит и не травмировался, то дрон несет термобарический заряд, такой нагрузки они не выдерживают и убегают из окопа,

– рассказал Егор Фирсов.

Было уже немало случаев, когда наши штурмовики после правильного огневого боя дронами-камикадзе заходили на почти пустые позиции и их занимали.

"Я верю, что у нас будет больше этих дронов-камикадзе и мы сможем значительно лучше проводить контрнаступательные действия", – заметил Фирсов.

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Какая еще техника эффективна в борьбе с врагом

Эффективность оружия зависит от множества критериев. Преимущество дронов-камикадзе в первую очередь в их точности, дешевой цене и в том, что ими можно быстро научиться управлять. Что касается другого вооружения, его много видов, но вопрос прежде всего в цене, лимитированном количестве и скорости поставки.

Конечно, и HIMARS очень эффективен, но он стоит миллионы долларов, боеприпас сотни тысяч и нам не продают их в значительном количестве,

– отметил военнослужащий.

Очень эффективна также дальнобойная гаубица М777. К примеру, она может бить на дистанцию 30 км и поразить точно в цель. К тому же она сделана из титановой руды, что делает ее на 3 или 4 тонны легче аналогов.

"По своей предыдущей профессии я знаю, что в Украине есть огромные запасы титановой руды. Если не гаубицы, то комплектующие к ним, которые выходят из строя и мы вынуждены отправлять их за границу, мы бы сами могли делать, ведь сырье у нас есть", – подчеркнул военнослужащий.

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