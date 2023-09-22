Так звані FPV-дрони сьогодні не тільки спалюють ворожу техніку, але й "викурюють" окупантів з позицій. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов, додавши, що така зброя має ще багато інших переваг.

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Окупанти тікають з окопів

Підрозділ, який працює з БпЛА також тісно співпрацює зі штурмовими підрозділами. Тому про ефективність роботи ударних дронів військові можуть розповісти багато.

Хлопці говорять, що FPV-дрон – це зараз найефективніша зброя для того, щоб вибити ворога з окопу. Дрон максимально влучний, ним можна залетіти у вхід бліндажа. Навіть якщо окупант не вбитий і не травмувався, то дрон несе термобаричний заряд, такого навантаження вони не витримують і тікають з окопу,

– розповів Єгор Фірсов.

Було вже чимало випадків, коли наші штурмовики після правильного вогневого бою дронами-камікадзе, заходили на майже пусті позиції і їх займали.

"Я вірю, що в нас буде більше цих дронів-камікадзе і ми зможемо значно краще проводити контрнаступальні дії", – зауважив Фірсов.

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Яка ще техніка ефективна у боротьбі з ворогом

Ефективність зброї залежить від багатьох критеріїв. Перевага дронів-камікадзе найперше у їхній точності, дешевій ціні й в тому, що ними можна швидко навчитися керувати. Щодо іншого озброєння, його є багато видів, але питання насамперед у ціні, лімітованій кількості й швидкості постачання.

Звичайно й HIMARS дуже ефективний, але він коштує мільйони доларів, боєприпас – сотні тисяч, і нам не продають їх у значній кількості,

– зауважив військовослужбовець.

Дуже ефективною також є далекобійна гаубиця М777. Наприклад, вона може бити на дистанцію 30 км і влучити точно в ціль. До того ж вона зроблена з титанової руди, що робить її на 3 або 4 тонни легшою за аналоги.

"Зі своєї попередньої професії я знаю, що в Україні є величезні запаси титанової руди. Якщо не гаубиці, то комплектуючі до них, які виходять з ладу і які ми змушені відправляти за кордон, ми б самі могли робити, адже сировина у нас є", – підкреслив військовослужбовець.

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