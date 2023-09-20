Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що ворог має проблеми з боєприпасами, адже впродовж останнього тижня не зафіксовано бойових зіткнень, лише часткове застосування артилерії.

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Росія не відмовилася від мети

Окупанти сконцентрували 110 тисяч особового складу на Лимано – Куп'янському напрямку. Як зазначив Євлаш, 110 тисяч – це загальне формування, яке містить й тилові підрозділи, і підрозділи забезпечення. Однак це не означає, що вся ця кількість стоїть разом зі зброєю в руках на передовій лінії та змінює одне одного, насправді це не так.

Елітними їх (підрозділи на Лимано – Куп'янському напрямку – 24 Канал) назвати складно. Судячи з перехоплень російських окупантів, це новачки. Ці підрозділи новосформовані й навряд чи мають хороше злагодження,

– начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

Ворог зосередив цю кількість особового складу на Лимано – Куп'янському напрямку для того, щоб стримувати наші війська. Крім цього, Росія досі не відмовилася від своєї основної мети – повного захоплення Луганської та Донецької областей.

"Ми проводимо всі необхідні заходи, зокрема інженерне забезпечення, облаштовуються протитанкові міни та мінні поля для того, аби противник не міг пройти лінію зіткнення", – Євлаш.

З якою метою Росія сконцентровує 110 тисяч окупантів на Сході: дивіться відео

У ворога багато втрат

Російським загарбникам не вдається просуватися на Лиманському та Куп'янському напрямках. Ворог у відчаї завдає ударів по мирних мешканцях та цивільній інфраструктурі України. Так, росіяни запустили зі штурмовика Су-35 ракету Х-31 внаслідок атаки загинули цивільні.

Це вже знак того, що в них нічого не вдається на фронті. Однак всі спроби марні й ворог не має успіхів,

– начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

Щодня російські загарбники зазнають колосальні втрати в живій силі та техніці. Лише протягом минулої доби, 19 вересня, на Куп'янському напрямку було ліквідовано 58 окупантів, знищено 3 БМП, 6 мінометів різних калібрів, 2 гаубиці, низка техніки, якою пересувався ворог та забезпечувалася логістика озброєння, а також польові склади з боєприпасами.

За минулу добу найбільше постраждала Кремінна, проте не можна сказати, що росіяни там постійно зосереджують зусилля. Противник час від часу намагаються змінювати свої акценти. Раніше це була Новоєгорівка, Сватове, Серебрянське лісництво.

"Окупанти намагаються пробити оборону й пробують, де вона у нас слабша. Ми тримаємо стрій та будемо відбивати ворога на будь-яких напрямках", – Євлаш.

Ситуація на Лимано – Куп'янському напрямку