Мовиться про ракету типу "Грім-Е1". Раніше у Харківській ОВА припускали, що для удару ворог міг застосувати керовану авіабомбу.
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Окупанти вдарили по Куп'янську "Громом-Е1"
У Харківській обласній прокуратурі виявили, що російські загарбники обстріляли Куп'янськ ракетою "Грім-Е1", яку створили на базі радянської ракети Х-38.
Правоохоронці також зазначили, що максимальна дальність ураження цієї ракети 120 кілометрів. Ця ракета є новітньою російською розробкою.
Що відомо про ракету "Грім-Е1"
- "Грім-Е1" – російська новітня розробка, створена на базі ракети Х-38 (прийнята на озброєння у 2013 році). Фактично, це спроба росіян перетворити свої бомби ФАБи на "високоточну зброю".
- "Грім-Е1 є гібридом бомби та ракети, має крила, які розкриваються у повітрі. Це забезпечує дальність та точність.
- Загальна вага ракети складає 594 кілограми, а вага бойової частини – 315 кілограмів.
- Дальність ураження ракети при скиданні з висоти 12 кілометрів – до 120 кілометрів. А дальність ураження при скиданні з висоти 5 кілометрів – близько 35 кілометрів
Що відомо про атаку Куп'янська
- Росіяни 19 вересня обстріляли Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі серед цивільних.
- Наразі відомо про 6 загиблих внаслідок атаки. Це 4 чоловіки та 2 жінки, які жили в Куп'янську.
- Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, росіяни завдали ракетного удару по Куп'янську в той момент, як по мосту рухався автомобіль з волонтерами.