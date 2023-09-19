Мовиться про ракету типу "Грім-Е1". Раніше у Харківській ОВА припускали, що для удару ворог міг застосувати керовану авіабомбу.

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Окупанти вдарили по Куп'янську "Громом-Е1"

У Харківській обласній прокуратурі виявили, що російські загарбники обстріляли Куп'янськ ракетою "Грім-Е1", яку створили на базі радянської ракети Х-38.

Правоохоронці також зазначили, що максимальна дальність ураження цієї ракети 120 кілометрів. Ця ракета є новітньою російською розробкою.

Що відомо про ракету "Грім-Е1" "Грім-Е1" – російська новітня розробка, створена на базі ракети Х-38 (прийнята на озброєння у 2013 році). Фактично, це спроба росіян перетворити свої бомби ФАБи на "високоточну зброю".

"Грім-Е1 є гібридом бомби та ракети, має крила, які розкриваються у повітрі. Це забезпечує дальність та точність.

Загальна вага ракети складає 594 кілограми, а вага бойової частини – 315 кілограмів.

Дальність ураження ракети при скиданні з висоти 12 кілометрів – до 120 кілометрів. А дальність ураження при скиданні з висоти 5 кілометрів – близько 35 кілометрів

Що відомо про атаку Куп'янська