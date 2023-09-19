Речь идет о ракете типа "Гром-Е1". Ранее в Харьковской ОВА предполагали, что для удара враг мог применить управляемую авиабомбу.
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Оккупанты ударили по Купянску "Громом-Е1"
В Харьковской областной прокуратуре обнаружили, что российские захватчики обстреляли Купянск ракетой "Гром-Е1", созданной на базе советской ракеты Х-38.
Правоохранители также отметили, что максимальная дальность поражения этой ракеты составляет 120 километров. Эта ракета является новой российской разработкой.
Что известно о ракете "Гром-Е1"
- "Гром-Е1" – российская новейшая разработка, созданная на базе ракеты Х-38 (принятая на вооружение в 2013 году). Фактически это попытка россиян превратить свои бомбы ФАБы в "высокоточное оружие".
- "Гром-Е1" является гибридом бомбы и ракеты, имеет крылья, раскрывающиеся в воздухе. Это обеспечивает дальность и точность.
- Общий вес ракеты составляет 594 килограмма, а вес боевой части – 315 килограммов.
- Дальность поражения ракеты при сбросе с высоты 12 километров – до 120 километров. А дальность поражения при сбросе с высоты 5 километров – около 35 километров.
Что известно об атаке Купянска
- Россияне 19 сентября обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие среди гражданских.
- Пока известно о 6 погибших в результате атаки. Это 4 мужчины и 2 женщины, жившие в Купянске.
- Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. По данным следствия, россияне нанесли ракетный удар по Купянску в тот момент, как по мосту двигался автомобиль с волонтерами.