Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, спасатели за одно дежурство получают до 15 вызовов о пожарах и обрушениях после российских обстрелов.

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Зона ответственности спасателей – это села, по которым россияне бьют из авиации и пытаются прорвать линию обороны. Сначала на выезде бойцы ищут укрытие на случай обстрела. От вылета до прихода – считанные секунды, потому что до оккупантов несколько километров.

"Мы выезжаем, чтобы понимали, Петропавловка – это отсюда 5 километров. К врагу – это 3 километра, может быть и 2", – рассказал начальник Купянского районного управления ГСЧС Вадим Кияшко.

Как работают спасатели на Купянщине: смотрите видео

Среди команды спасателей Купянщины нет ни одного бойца, который не попал под обстрел. А их пожарная машина до основания прошита обломками от российских снарядов. На ней около сотни дыр. Бойцы называют автомобиль "самым живучим" и "самым счастливым". Предыдущую машину ГСЧС уничтожили.

Сзади все побито. Это место, где должен находиться водитель – работать с помпой для подачи воды при пожаре. Очень много видим дыр, поэтому, это чудо, что наш водитель не пострадал на тот момент,

– отметил начальник караула пожарно-спасательной службы Двуречной Сергей Дронов.

Кто в команде

На дежурствах работают и харьковчане, и луганчане. Присоединилась и команда бойцов ГСЧС, которые эвакуировались из Двуречной. Большинство спасателей – местные. У многих из них оккупанты уничтожили дома.

"Людей почти нет – все выехали. Остались только те, у кого нет желания, старые люди. А так – разрушено очень много зданий. Одной улицы совсем нет, там бросили авиационную бомбу. Приблизительно 8 домов совсем нет, "стерли". Также из авиации обстреливают наше село, из артиллерии", – сказал сержант пожарно-спасательной службы Купянска Максим Колесник.

Работа бойцов ГСЧС на Купянщине / 24 Канал

В команде спасателей 8 раненых. 5 из них получили ранения во время работы. В июне бойцы ГСЧС попали под повторный обстрел. Тогда погиб пожарный Михаил Пискун.

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