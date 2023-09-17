Обнародованные цифры действительно впечатляют. Важно понимать, что речь идет о спасении каждый день, поминутно, без колебаний.
К слову Разминируют, извлекают из воды и огня, сохраняют жизнь: в Украине отмечают День спасителя
Тысячи спасенных жизней благодаря ГСЧС
Глава МВД отметил, что случайных людей в рядах ГСЧС нет. Ведь это призвание и выбор каждого, кто готов прийти на помощь оказавшимся в беде людям.
Ликвидация последствий вражеских обстрелов, тушение пожаров, разбор завалов, разминирование украинских территорий — все это лишь часть титанической работы спасателей.
Сложный и рискованный путь объединяет людей героическими поступками и противостояниями. И у каждого успешно преодоленного вызова самая ценная награда — сохраненные жизни. Чрезвычайники с начала полномасштабной войны спасли более 11 600 человек,
– подчеркнул Игорь Клименко.
Министр уточнил, что:
- 5357 – достали из-под завалов разрушенных врагом зданий,
- 3009 спасен из бытовых пожаров,
- 2112 – на объектах горной отрасли,
- 564 – в горах,
- 476 – на водоемах,
- 141 – при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Сегодня я первоочередно благодарю вас именно за тысячи спасенных судеб. И за безопасность, которую вы возвращаете людям. С Днем спасителя! Слава наших героям без оружия!" – подчеркнул глава МВД.
С 24 февраля 2022 чрезвычайники спасли более 11 600 человек: смотрите видео
Более 3000 спасенных за 2023 год
В ГСЧС уточнили, что за этот год уже спасли более 3000 человек Также подчеркнули, что подразделения ежедневно работают для того, чтобы сохранить самое ценное – человеческие жизни.
Помните: если вам нужна помощь, вы всегда можете рассчитывать на наших мужественных, смелых и решительных спасателей и спасательниц. В будние и выходные, днем и ночью – мы всегда рядом!
– подчеркнули в ГСЧС.
С начала 2023 года спасены уже более 3000 человек / Инфографика ГСЧС