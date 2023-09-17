День спасателя празднуют работники аварийно-спасательных служб, саперы, водолазы, пожарные и ликвидаторы аварий. Детальнее о том, как в Украине поздравляют с праздником спасателей – читайте в материале 24 Канала.

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Поздравление от МВД

Глава МВД Украины Игорь Клименко обнародовал видео и написал, что случайных людей в рядах ГСЧС нет, ведь это призвание и выбор каждого, кто готов прийти на помощь оказавшимся в беде людям.

Ликвидация последствий вражеских обстрелов, тушение пожаров, разбор завалов, разминирование украинских территорий – все это лишь часть титанической работы спасателей. Сложный и рискованный путь объединяет людей героическими поступками и противостояниями. И каждый успешно преодоленный вызов имеет самую ценную награду – сохранившиеся жизни,

– отметил он.

Клименко подчеркнул, что чрезвычайники с начала полномасштабной войны спасли более 11 600 человек, из них:

5357 достали из-под завалов разрушенных врагом построек

3009 спасено из бытовых пожаров

2112 – на объектах горной отрасли

564 – в горах

476 – на водоемах

141 – при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня я первоочередно благодарю вас именно за тысячи спасенных судеб. И за безопасность, которую вы возвращаете людям. С Днем спасателя! Слава наших героям без оружия!" – добавил глава МВД.

Поздравление Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев по случаю Дня спасателя.

Поздравляю с профессиональным праздником наших храбрых спасателей. Тех, кто каждый день, ежеминутно готов броситься в огонь, воду, под завалы, чтобы спасти жизнь. Ваши отвага, героизм… и улыбка – возвращают надежду украинцам в самые тяжелые и страшные времена. Спасибо за непосильный и мужественный труд. Мощь и устойчивость украинских спасателей помогает вести нашу страну к победе,

– сказал он.

Как поздравил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за ежедневной работой работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – уже тысячи спасенных после российских обстрелов человеческих жизней, более 100 тысяч ликвидированных пожаров, более 430 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов.

"Я благодарю всех, кто спасает, за то, что вы даете такой образец – образец самоотверженности и сосредоточенности на интересах государства и людей. С Днем спасателя!" – поздравил украинский лидер.

Спасатели Украины / фото ГСЧС

Зеленский отметил, что спасатели приходят на помощь, разминируют землю, восстанавливают критическую инфраструктуру. Тысячи спасенных жизней после российских обстрелов, сотни тысяч ликвидированных пожаров, почти полмиллиона обезвреженных взрывоопасных устройств благодаря им.

"17 сентября мы чествуем всех наших работников и работниц ГСЧС Украины, всех, кто спасает жизни", – написал он.

Поздравление от Минобороны Украины

В Минобороны заявили, что украинские спасатели – это люди, которые делают сверхважное дело и готовы в любую минуту прийти на помощь и спасти от беды.

Сегодня ваша работа особенно опасна, ведь выполнять ее приходится во время войны. И вас это не останавливает! Вы продолжаете спасать жизнь, ликвидировать последствия российских обстрелов и стихийных бедствий, эвакуировать население из опасных регионов, доставлять гуманитарную помощь и возвращать безопасность и покой в дома украинских семей. Вся Украина восхищается вашей отвагой, невероятной человечностью, решительностью и самопожертвованием. Гордимся и искренне благодарим за ежедневные подвиги!

– написали в ведомстве.

В КГВА поздравили с праздником

В ведомстве отметили, что сегодня отмечают свой профессиональный праздник те, кто посвятил свою жизнь спасению других. Профессия спасателя всегда требовала смелости, мужества и самопожертвования, тем более сейчас в тяжелые для Украины времена, когда каждый из вас ежедневно рискует своей жизнью и здоровьем.

"Спасибо за тысячи спасенных жизней. Под обстрелами, в зоне боевых действий, ежедневно и каждую ночь, в любую погоду вы разминируете освобожденные территории, тушите пожары и достаете из-под завалов людей после вражеских обстрелов, оказываете первую помощь пострадавшим. Люди называют вас ангелами – спасателями. Склоняем головы перед памятью тех, кто положил свою жизнь, спасая украинцев. Спасибо вам, героям без оружия, приближающим мир в Украине после нашей победы", – поздравил начальник КГВА Сергей Попко.

Поздравление Львовской ОВА

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что сегодня профессиональный праздник у людей, которые ежедневно идут в поединок со смертельными опасностями, чтобы спасать других. По его словам, они не изменяют присяге на верность украинскому народу, зато всегда и всюду приходят на спасение.

В условиях полномасштабной войны – ликвидируют пожары в результате вражеских обстрелов и атак, обезвреживают взрывоопасные предметы, эвакуируют и оказывают психологическую помощь. Постоянно – наряду с опасностью, становятся целями для окупантов, получают ранения, попадают в плен, рискуют собственной жизнью. Низкий поклон нашим спасателям! Вечная память и уважение тем из вас, кто поддерживает нас с неба. Дорогие работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вы действительно чрезвычайны. Спасибо, что возвращаете безопасность нашим гражданам и государству. Только победа!

– написал он.

Спасатель – чрезвычайно сложная профессия / фото ГСЧС

Поздравление от Николаевской ОВА

Виталий Ким обнародовал символическое видео и поздравил с Днем спасателя.

"Вы каждый день смотрите в глаза опасности, рискуя своей жизнью спасаете других. Но, несмотря на ежедневные испытания, ваш взгляд всегда непоколебим. Это взгляд смелых и мужественных, это взгляд в мирное будущее, это вера в нашу победу. С Днем спасателя!" – написал глава региона.

Поздравление от Лукашука

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также поздравил всех причастных с Днем спасателя. Он заявил, что они первыми приходят на помощь. Это люди с чистым сердцем и безграничной смелостью.

Поздравляю сегодня наших спасателей с профессиональным праздником! Они всегда там, где прилеты, где угроза жизни людей. Рискуя собственной жизнью, разбирают завалы и спасают людей. Наши подразделения ГУ ГСЧС в области с начала этого года совершили около 10 тысяч оперативных выездов. Из них – около 6 тысяч на события, связанные с преступлениями, совершенными российскими оккупантами. Спасибо каждому спасителю за службу, за каждую спасенную жизнь! Большая благодарность и низкий поклон нашим спасателям. Возвращайтесь домой со службы целыми, невредимыми, и пусть ваши перчатки всегда будут сухими!

– написал он.