Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, рятувальники за одне чергування отримують до 15 викликів про пожежі та обвали після російських обстрілів.

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Зона відповідальності рятувальників – це села, по яких росіяни б'ють з авіації та намагаються прорвати лінію оборони. Спершу на виїзді бійці шукають укриття на випадок обстрілу. Від вильоту до приходу – лічені секунди, бо до окупантів кілька кілометрів.

"Ми виїжджаємо, щоб розуміли, Петропавлівка – це звідси 5 кілометрів. До ворога – це 3 кілометри, може бути й 2", – розповів начальник Куп'янського районного управління ДСНС Вадим Кіяшко.

Як працюють рятувальники на Куп'янщині: дивіться відео

Серед команди рятувальників Куп'янщини немає жодного бійця, який би не потрапив під обстріл. А їхня пожежна машина вщент прошита уламками від російських снарядів. На ній близько сотні дірок. Бійці називають автомобіль "найживучішим" та "найщасливішим". Попередню машину ДСНС знищили.

Позаду все побито. Це місце, де має постійно перебувати водій – працювати з помпою для подачі води при пожежі. Дуже багато бачимо дірок, тому, це диво, що наш водій не постраждав на той момент,

– зауважив начальник караулу пожежно-рятувальної служби Дворічної Сергій Дронов.

Хто в команді

На чергуваннях працюють і харків'яни, і луганчани. Долучилася і команда бійців ДСНС, які евакуювалися з Дворічної. Більшість рятувальників – місцеві. У багатьох із них окупанти знищили домівки.

"Людей майже немає – усі повиїжджали. Залишились лише ті, хто немає бажання, старі люди. А так – зруйновано дуже багато будівель. Однієї вулиці зовсім немає, там кинули авіаційну бомбу. Приблизно 8 будинків зовсім немає, "стерли". Також з авіації обстрілюють наше село, з артилерії", – сказав сержант пожежно-рятувальної служби Куп'янська Максим Колесник.

Робота бійців ДСНС на Куп'янщині / 24 Канал

У команді рятувальників 8-ро поранених. 5-ро із них зазнали поранень під час роботи. У червні бійці ДСНС потрапили під повторний обстріл. Тоді загинув пожежник Михайло Піскун.

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