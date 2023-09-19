Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Наразі на місці атаки працюють відповідні служби.

Дивіться також Герої, які щодня ризикують собою: як працюють бійці ДСНС на Куп'янщині

Російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ,

– повідомив керівник ОВА.

Внаслідок удару, за даними Синєгубова, загинули троє цивільних людей. Водночас він зауважив, що інформація про наслідки атаки – уточнюється.

Доповнення. Станом на 15:20 обстріли Куп'янська тривають. Про це керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону. Тож. на жаль, кількість жертв може зрости.

Куп'янськ постійно під обстрілами, оскільки там поруч лінія фронту. Ворог компенсує свої невдачі на полі бою спрямовуючи свої удари по селищах. Сьогодні приблизно о 13:00 ворог скинув по місту авіабомбу, внаслідок чого загинули 3 людей, але обстріл триває, кількість жертв може бути більшою. Наразі там дуже обережно працюють екстренні служби,

– зазначив Олег Синєгубов.

Харківщина під обстрілами ворога: останні новини