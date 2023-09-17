Вже кілька днів поспіль у Генштабі заявляли про успіх українських сил в районі Кліщіївки на Донеччині. 17 вересня у ЗСУ повідомили, що населений пункт остаточно опинився під контролем України.

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Дорога на Бахмут

Кліщіївка розташована на південь від Бахмута. З цього села Бахмут видно як на долоні, саме звідси розпочнеться наступ на місто.

Якщо ЗСУ вдасться звільнити інший населений пункт на підступах до Бахмута – Берхівку, тоді це дозволить взяти місто в оперативне оточення.

За словами героя України, Євгена Межевікіна Кліщіївка – висота, яка дасть можливість блокувати противнику вихід з напрямку Бахмута.

Логістичне питання

Як зазначив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, Кліщіївка – важлива точка для росіян, зокрема у плані логістики. Втрата цього пункту дозволить українським військовим зайти ще далі в тили противника, завдавати ударів по командних пунктах, складах з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами ворога.

Перш за все, дає контроль логістичних маршрутів, які забезпечують різними типами постачання місто Бахмут. Окрім цього, це оголення флангів. Зокрема, південного його флангу, що дозволить нам у подальшому більш зручніше просуватися в глибину порядків противника. Також дозволить завдавати більш точних ударів у тилу противника використовуючи різне озброєння, яке у нас є,

– наголосив Євлаш.

Щодо залізниці, яка розташована східніше Кліщіївки і є надзвичайно важливим об'єктом для росіян, то там тривають жорсткі інтенсивні дії. Наразі ще не можна повідомляти про те, під чим контролем перебуває ця залізниця, додав військовий.

Де розташована Кліщіївка – показуємо на карті

Населений пункт перебував під окупацією з 19 січня 2022 року. Тоді його захопили найманці з ПВК "Вагнер". Влітку Силам оборони вдалося встановити над селищем вогневий контроль.

Показуємо на карті – селище Кліщіївка

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