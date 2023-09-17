Вже кілька днів поспіль у Генштабі заявляли про успіх українських сил в районі Кліщіївки на Донеччині. 17 вересня у ЗСУ повідомили, що населений пункт остаточно опинився під контролем України.
Дивіться також Під звук вибухів: військові показали прапор України у звільненій Кліщіївці
Дорога на Бахмут
Кліщіївка розташована на південь від Бахмута. З цього села Бахмут видно як на долоні, саме звідси розпочнеться наступ на місто.
Якщо ЗСУ вдасться звільнити інший населений пункт на підступах до Бахмута – Берхівку, тоді це дозволить взяти місто в оперативне оточення.
За словами героя України, Євгена Межевікіна Кліщіївка – висота, яка дасть можливість блокувати противнику вихід з напрямку Бахмута.
Логістичне питання
Як зазначив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, Кліщіївка – важлива точка для росіян, зокрема у плані логістики. Втрата цього пункту дозволить українським військовим зайти ще далі в тили противника, завдавати ударів по командних пунктах, складах з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами ворога.
Перш за все, дає контроль логістичних маршрутів, які забезпечують різними типами постачання місто Бахмут. Окрім цього, це оголення флангів. Зокрема, південного його флангу, що дозволить нам у подальшому більш зручніше просуватися в глибину порядків противника. Також дозволить завдавати більш точних ударів у тилу противника використовуючи різне озброєння, яке у нас є,
– наголосив Євлаш.
Щодо залізниці, яка розташована східніше Кліщіївки і є надзвичайно важливим об'єктом для росіян, то там тривають жорсткі інтенсивні дії. Наразі ще не можна повідомляти про те, під чим контролем перебуває ця залізниця, додав військовий.
Де розташована Кліщіївка – показуємо на карті
Населений пункт перебував під окупацією з 19 січня 2022 року. Тоді його захопили найманці з ПВК "Вагнер". Влітку Силам оборони вдалося встановити над селищем вогневий контроль.
Показуємо на карті – селище Кліщіївка
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- 17 вересня голова Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував фото, на якому бійці полку "Цунамі" та бригади "Лють" з прапорами на тлі Покровського храму в Кліщіївці. Тоді у пресслужбі бригади "Лють" поспішили зазначити, що населений пункт наразі не перебуває під 100% контролем українців і слід дочекатися офіційної інформації від Генштабу.
- Згодом самі військові підтвердили, що село цілком очищене від ворога та записали відповідне відеозвернення, на якому розгорнули український прапор. Водночас окупанти не полишають спроб повернути селище. На відео чути звук прильотів.
- Днями українські військові звільнили інший важливий населений пункт – Андріївку, що створило власне передумови для звільнення Кліщіївки.
- У британській розвідці заявили, що Росія готується до українського наступу на Токмак, що на Запоріжжі. Вона, ймовірно, розгортає додаткові блокпости, протитанкову оборону типу "їжак" і копає нові траншеї в районі Токмака.