Військові 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, та об'єднаної штурмової бригади "Лють" записали відео, на якому звітують про звільнення Кліщіївки на Донеччині. На записі військові стоять на тлі зруйнованих будинків.
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У селищі чути прильоти
Українські військові 17 вересня звільнили Кліщіївку. Вони записали відповідне відео із прапором України у зруйнованому населеному пункті.
Водночас російські загарбники не полишають спроб повернути селище. На відео чути звук прильотів, однак наші воїни спокійні та звітують про виконане бойове завдання.
Українські військові звільнили Кліщіївку: дивіться відео
Ворог не полишає спроб повернути контроль над селищем. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження, але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля,
– мовиться у зверненні військових.
Є офіційне підтвердження звільнення населеного пункту від керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а також начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Населений пункт Кліщіївка більше не перебуває під окупацією російських загарбників. Бійці наголосили, що це село остаточно звільнене. У цю неділю, 17 вересня, стало відомо, що українські захисники звільнили Кліщіївку. Про це повідомили у своїх соцмережах Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" та 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.
- Росія зосередила 52 тисячі загарбників на Бахмутському напрямку. На сьогодні загалом на Сході перебуває близько 150 тисяч окупантів. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, на Сході ворог зосередив тисячі одиниць військової техніки.
- Українські бійці у ході штурмових дій звільнили селище Андріївка у Донецькій області. Тривають бої, наші підрозділи закріплюються на нових позиціях. Зранку 15 вересня Генштаб ЗСУ заявив про повернення під контроль України Андріївки. А бійці Третьої окремої штурмової бригади повідомили, що в результаті блискавичної операції російський гарнізон цього селища був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.