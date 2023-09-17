Военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады и объединенной штурмовой бригады "Лють" записали видео, на котором отчитываются об освобождении Клещеевки в Донецкой области. На записи военные стоят на фоне разрушенных домов.
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В поселке слышны прилеты
Украинские военные 17 сентября освободили Клещеевку. Они записали соответствующее видео с флагом Украины в разрушенном населенном пункте.
В то же время российские захватчики не оставляют попыток вернуть поселок. На видео слышен звук прилетов, однако наши воины спокойны и отчитываются о выполненном боевом задании.
Украинские военные освободили Клещеевку: смотрите видео
Враг не оставляет попыток вернуть контроль над поселком. Работает всеми возможными средствами огневого поражения, но мы стоим намертво, твердо и уверенно, ведь это наша земля,
– говорится в обращении военных.
Есть официальное подтверждение освобождения населенного пункта от руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а также начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Населённый пункт Клещеевка больше не находится под оккупацией российских захватчиков. Бойцы подчеркнули, что этот поселок окончательно освобожден. В это воскресенье, 17 сентября, стало известно, что украинские защитники освободили Клещеевку. Об этом сообщили в своих соцсетях объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.
- Россия сосредоточила 52 тысяч захватчиков на Бахмутском направлении. На сегодняшний день всего на Востоке находится около 150 тысяч оккупантов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, на Востоке враг сосредоточил тысячи единиц военной техники.
- Украинские бойцы в ходе штурмовых действий освободили поселок Андреевка в Донецкой области. Идут бои, наши подразделения закрепляются на новых позициях. Утром 15 сентября Генштаб ВСУ заявил о возвращении под контроль Украины Андреевки. А бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады сообщили, что в результате молниеносной операции российский гарнизон этого поселка был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен.