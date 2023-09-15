После того, как наши бойцы уничтожили командиров 72 бригады армии оккупантов, часть русских военных еще скрывались в окруженном селении. Бойцы Третьей штурмовой дали им выбор: плен или смерть.
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Украинские бойцы подняли БпЛА
Бойцы подняли в небо беспилотник с громкоговорителем и командир 2-го штурмового батальона объявил врагу ультиматум. У оккупантов был выбор или умереть на поле боя, или сдаться на милость наших военных.
В результате боевой операции часть окупантов сдалась,
– говорится в сообщении.
Во время своего "обращения" военные Украины отметили, что единственная причина предложения сдаться в плен – необходимость пополнения обменного фонда.
Украинские бойцы объявили ультиматум россиянам: смотрите видео
ВСУ уволили Андреевку: что известно
- Утром 15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Андреевки к югу от Бахмута. Этому предшествовали тяжелые бои с русскими оккупантами. Майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, как удалось вернуть этот важный населенный пункт. По его словам, предстоит еще много работы.
- В ходе освобождения Андреевки в Донецкой области Силам обороны удалось почти полностью ликвидировать 72 ОМСБр российской армии. В частности, ВСУ уничтожили почти всю пехоту врага и лишили россиян техники. Третья штурмовая бригада ВСУ сообщила, что в результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен.
- Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута. Поселок входит в Ивановский старостинский округ, охватывающий села Ивановское, Андреевка, Клещиевка, Берховка и поселок Хромово. Взятие и содержание населенного пункта Андреевка – наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления