После того, как наши бойцы уничтожили командиров 72 бригады армии оккупантов, часть русских военных еще скрывались в окруженном селении. Бойцы Третьей штурмовой дали им выбор: плен или смерть.

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Бойцы подняли в небо беспилотник с громкоговорителем и командир 2-го штурмового батальона объявил врагу ультиматум. У оккупантов был выбор или умереть на поле боя, или сдаться на милость наших военных.

В результате боевой операции часть окупантов сдалась,

– говорится в сообщении.

Во время своего "обращения" военные Украины отметили, что единственная причина предложения сдаться в плен – необходимость пополнения обменного фонда.

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