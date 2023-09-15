Після того, як наші бійці знищили командирів 72 бригади армії окупантів, частина російських військових ще переховувались в оточеному селищі. Бійці Третьої штурмової дали їм вибір: полон або смерть.

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Українські бійці підняли БпЛА

Бійці підняли у небо безпілотник з гучномовцем та командир 2-го штурмового батальйону оголосив ультиматум ворогу. Окупанти мали вибір: або померти на полі бою, або здатися на милість наших військових.

В результаті бойової операції частина окупантів здалася,

– мовиться в повідомленні.

Під час свого "звернення" військові України зазначили, що єдина причина пропозиції здатися в полон – необхідність поповнення обмінного фонду.

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