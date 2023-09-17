Уже несколько дней подряд в Генштабе заявляли об успехе украинских сил в районе Клещеевки Донецкой области. 17 сентября в ВСУ сообщили, что населенный пункт окончательно перешел под контроль Украины.
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Дорога на Бахмут
Клещеевка расположена к югу от Бахмута. Из этого села Бахмут виден как на ладони, именно отсюда начнется наступление на город.
Если ВСУ удастся освободить другой населенный пункт на подступах к Бахмуту – Берховку, тогда это позволит взять город в оперативное окружение.
По словам героя Украины Евгения Межевикина, Клещеевка – высота, которая позволит блокировать противнику выход с направления Бахмута.
Логистический вопрос
Как отметил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, Клещеевка – важная точка для россиян, в том числе в плане логистики. Потеря этого пункта позволит украинским военным зайти еще дальше в тылы противника, наносить удары по командным пунктам, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами врага.
Прежде всего дает контроль над логистическими маршрутами, которые обеспечивают разными типами снабжения город Бахмут. Кроме того, это оголение флангов. В частности, южного фланга, что позволит нам в дальнейшем более удобно продвигаться в глубину порядков противника. Также позволит наносить более точные удары в тылу противника, используя разное вооружение, которое у нас есть,
– подчеркнул Евлаш.
Что касается железной дороги, которая расположена восточнее Клещеевки и является чрезвычайно важным объектом для россиян, то там продолжаются жесткие интенсивные действия. Пока еще нельзя сообщать о том, под чьим контролем находится эта железная дорога, добавил военный.
Где расположена Клещеевка – показываем на карте
Населённый пункт был под оккупацией с 19 января 2022 года. Тогда его захватили наемники из ЧВК "Вагнер". Летом Силам обороны удалось установить над поселком огневой контроль.
Показываем на карте – поселок Клещеевка
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- 17 сентября глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фото, на котором бойцы полка "Цунами" и бригады "Лють" с флагами на фоне Покровского храма в Клещеевке. Тогда в пресс-службе бригады "Лють" поспешили отметить, что населенный пункт пока не находится под 100% контролем украинцев и следует дождаться официальной информации от Генштаба.
- Впоследствии сами военные подтвердили, что село полностью очищено от врага и записали соответствующее видеообращение, на котором развернули украинский флаг. В то же время оккупанты не оставляют попыток вернуть поселок. На видео слышен звук прилетов.
- На днях украинские военные освободили другой важный населенный пункт – Андреевку, что создало собственно предпосылки для освобождения Клещеевки.
- В британской разведке заявили, что Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак на Запорожье. Она, вероятно, разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону типа "еж" и роет новые траншеи в районе Токмака.