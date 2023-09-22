Наши защитники уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории. Также они закрепляются на достигнутых рубежах.

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Где идет контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, за прошедшие сутки оккупанты предприняли 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Никольского Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, за прошедшие сутки оккупанты предприняли 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Никольского Донецкой области. На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

атаки противника в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике. На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.

Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Безумные потери оккупантов

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по станциям РЭБ противника.

Также нашими защитниками уничтожен 1 вражеский ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

Кроме этого, подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.

Напомним, что Силы обороны мощно уничтожают врага на Запорожском направлении. Чтобы стабилизировать ситуацию, Россия опрокидывает сюда элитные десантно-штурмовые войска.